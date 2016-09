Medicamento contra o câncer recebe liberação de uso excepcional pela Anvisa

Na manhã desta quinta-feira (8) foi publicado no Diário Oficial da União, a aprovação do uso do medicamento Avastin, utilizado no combate ao câncer e no tratamento de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), doença que afeta uma região da retina e que promove perda gradual da visão.





Divulgação Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a medicação para pacientes com câncer

A aprovação, que faz uso excepcional por três anos, foi realizada para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde que o medicamento siga o protocolo de uso que deverá ser publicado pelo Ministério da Saúde.



O Avastin, nome comercial bevacizumabe, é aprovado pela Anvisa para tratar alguns casos de câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de células renais e câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário.