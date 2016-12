Mato Grosso do Sul poderá ter quatro novas UPAS 24H

Melissa Schmidt/Capital News UPA Vila Almeida

O Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas que flexibilizam as formas de custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) em todo o Brasil. Com oito opções de atendimentos, os gestores poderão definir e escolher as opções e a capacidade de atendimento das unidades.



Atualmente, estão em funcionamento no país 520 unidades, mas outras 165 estão concluídas e sem funcionar, e 275, em fase de obras. Mato Grosso do Sul, duas UPAS 24H estão concluídas e sem funcionar e duas estão em fase de obras. Hoje, o estado conta com nove UPAs em funcionamento.



A expectativa é que, com as novas regras, todas as unidades que estão prontas ou em fase de finalização comecem a atender em curto espaço de tempo, ampliando para 13o número de unidades no estado.



“A flexibilização foi a melhor solução encontrada, em conjunto com os estados e municípios, para que as UPAs comecem a funcionar. Nos próximos meses, teremos unidades novas atendendo a na urgência e emergência. São unidades que ainda não estavam funcionando porque o gestor local não tinha capacidade e agora vai contar com nosso apoio”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.