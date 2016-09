Mais Médicos tem alteração na lei para que o atendimento seja prorrogado

Foi sancionada, nesta terça-feira (13), pelo presidente da República, Michel Temer, a lei que garante a prorrogação do período de atuação dos médicos intercambistas, participantes do Programa Mais Médicos.



A lei permite que os médicos permaneçam por mais três anos nos municípios de atuação, conforme publicado no Diário Oficial da União. A Medida Provisória 723/2016, que deu origem à legislação, foi apreciada por comissão mista que gerou o Projeto de Lei de Conversão 16/2016, e, no mês de agosto, foi aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



A lei também prorroga por igual período o visto temporário concedido aos médicos intercambistas, já que muitas cidades dependem dos médicos para manter os serviços básicos de saúde à população.