Inscrição para residência médica da Capital oferece 40 vagas

Divulgação/Assessoria Com a crise no atendimento, SUS busca aumentar o quadro de funcionários

Nesta quarta-feira (01), a seleção para o preenchimento de 40 vagas de residência médica na especialidade de Medicina de Família e Comunidade, através da Secretaria Municipal de Sáude (Sesau), por meio da Gerência de Educação Permanente em Saúde.



Com a crise no atendimento, o Sistema Único de Saúde (SUS) busca fortalecer o atendimento na através da criação da Clinica da Família. A iniciativa é uma parceria com a Rede de Atenção a Saúde na rede de urgência, especializada e hospitalar.



A Medicina da Família e Comunidade é uma especialidade médica caracterizada pela atenção integral à saúde e por levar em consideração a inserção do paciente na família e na sociedade.



As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet de hoje (1º) ao dia 8 de fevereiro, no site www.consesp.com.br, onde consta também o edital. O valor da inscrição é R$100.





Importante aos residentes



Os residentes terão direito a bolsa do Ministério da Saúde;



Cadastro de médicos conforme legislação da Sesau;



Oportunidade de trabalhar com professores de renome das universidades parceiras;

Vivenciar a troca de experiências com professores de renome;



Troca de experiências com professores convidados no âmbito internacional;



Oportunidade de fazer o SUS acontecer e caminhar rumo à consolidação da medicina de família, como carreira valorizada e reconhecida para assegurar o direito à saúde.