Índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti em Três Lagoas é divulgado

Após a divulgação do Boletim Epidemiológico fechado desta terça-feira (13), que contabilizou 1,3 mil casos de dengue sendo 927 positivos 404 negativos, a secretaria Municipal de Saúde por meio do Departamento de Endemias divulgou o índice de infestação apontado pelo Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa) de Três Lagoas.





A divulgação é referente ao mês de setembro que até o momento notificou apenas dois casos até o momento. O levantamento é feito a cada dois meses e serve de referência nos trabalhos realizados pela equipe de Endemias e Vigilância em Saúde.



Porém existem locais que precisam ter uma atenção redobrada como é o caso dos bairros: Interlagos, Santo André, Vila Alegre, Vila Nova, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, Vila Haro, Parque Osmar Dutra e Jardim Maristela.



Em janeiro, o número de Índice de Infestação apontou em 4.4%, já no mês de março caiu para 2.9% devido ao trabalho em conjunto com o Exército Brasileiro, profissionais de saúde e demais setores da sociedade.



No mês de maio caiu mais ainda para 0.7%, já no mês de julho foi para 0.2% devido a estiagem e neste mês está 0.5%, dentro da média preconizada pelo Ministério da Saúde.