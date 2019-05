Hospital Regional de Coxim recebe cerca de R$ 400 mil da Secretaria de Saúde do Estado

Eduardo Santos/CoximAgora Governo repassou aproximadamente R$ 9 milhões aos hospitais do Estado

Nesta semana, Reinaldo Azambuja anunciou repasses de recursos a hospitais de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, os quais somam ao todo R$ 9.140.226,63.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, “os repasses efetuados essa semana fazem parte do esforço do governo do Estado de colocar em dia os pagamentos com as unidades hospitalares, a fim de que as mesmas possam oferecer serviços (consultas, exames, internações, cirurgias e outros procedimentos) em quantidade e qualidade adequados à população sul-mato-grossense. Com orientação e determinação do governador Reinaldo Azambuja, estamos fazendo todo o possível para colaborar com as unidades hospitalares do Estado, a fim de que possam diminuir as filas de procedimentos como consultas, cirurgias e exames. Nosso desafio, é regularizar os atendimentos aos moradores de todas as regiões”, pontua.

A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal (Hospital de Coxim) recebeu R$ 404.817,25.