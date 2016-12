Força Tarefa da prefeitura percorre bairros em combate à Dengue

Wendell Reis A Força Tarefa teve início nesta sexta-feira (2)

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com as secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura, Transporte e Habitação, lançou a Força Tarefa de Combate a Dengue. O evento aconteceu nesta sexta-feira (2), no prédio da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).



A ideia da ação é diminuir os casos de dengue na Capital de Mato Grosso do Sul. O secretário de Saúde, Ivandro Fonseca, cada pessoa deve fazer a sua parte. “É importante ter a consciência de cada um, porque milhares de vidas foram ceifadas. Várias regiões do país têm sinal de epidemia de chikungunya, por isso devemos fazer nosso papel”, afirma.



Somente em outubro de 2015, 324 casos de dengue foram registrados em Campo Grande. Já no mesmo período em 2016, os casos registrados foram 14, apresentando uma redução.



A meta é impedir o avanço de uma epidemia de dengue na cidade por meio de ações preventivas. Aproximadamente 4 mil servidores estarão realizando as atividades pelo município.



De acordo com o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, os cuidados devem ser intensificados. “As ações são feitas o ano todo. Em 2013 teve uma epidemia com 1.500 casos por dia. Conseguimos controlar com uma estrutura de atendimento. Peguei uma prefeitura com material humano bom, mas totalmente desmotivado e estrutura de saúde desfalcada. Não há sinal de dengue, mas isso não quer dizer que podemos cruzar os braços”, afirma.



Durante o dia está sendo realizada blitz voltada para orientação no Centro de Campo Grande, terminais, Aeroporto e bairros. Após no lançamento o secretário municipal de Saúde e policiais visitaram e entraram nas casas onde os moradores não tiveram cuidado com os quintais.