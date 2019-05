Exames preventivos serão realizados gratuitamente a partir desta Segunda Feira

Divulgação Os exames serão gratuitos e devem ser agendados previamente

Saúde da mulher e um tema de extrema importância e na próxima segunda feira (27), às 13h no pátio de estacionamento da Unidade Básica de Saúde – UBS Nova Três Lagoas receberão o mutirão dos procedimentos de exames de Mamografia (prevenção e diagnóstico de câncer de mama) e exames de Papanicolau (preventivo e diagnóstico de câncer de colo de útero), oferecidos pela carreta do SESC.

Esta ação da SMS, voltada para a saúde da mulher, é resultado do convênio de parceria da Prefeitura de Três Lagoas com o Serviço Nacional do Comércio de Mato Grosso do Sul – SESC/MS, que está disponibilizando equipe de profissionais da Saúde e a unidade móvel “SESC Saúde da Mulher”, especialmente equipada para essa finalidade.

Todos os procedimentos de atendimento deverão ser previamente agendados nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), nas unidades de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Devido à necessidade deslocamento da equipe de profissionais da Saúde do SESC, o atendimento à população, totalmente gratuito, no período anunciado, do dia 27 de junho a 29 de julho, será o seguinte: às segundas-feiras, das 13h às 17h; às terças, quartas e quintas-feiras, o horário será das 7h às 11h e das 13h às 17h; e às sextas-feiras, o atendimento será das 7h às 11h.

Conforme foi divulgado, a unidade móvel de Saúde do SESC também estará no Distrito de Arapuá, em atenção à saúde da mulher que reside e trabalha no campo, no dia 27 de junho (quinta-feira), com atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.