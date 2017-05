Enfermagem da Santa Casa ameaça entrar em greve a partir de amanhã

Os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Campo Grande, não acreditam na promessa do prefeito Marquinhos Trad e prometem entrar em greve a partir desta quinta-feira (11). Em reunião com os diretores administrativos, realizada no último dia 6 de abril o prefeito confirmou a manutenção do convênio com o hospital, prevendo o repasse de 20 milhões de reais mensais mediante maior controle sobre a regulação dos atendimentos. Mas, de acordo com a categoria, "foram apenas palavras".



Segundo o SIEMS - Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, desde maio, o salário dos profissionais da enfermagem está atrasado, sem previsão de data para pagamento e a justificativa é a falta de repasse da prefeitura municipal.



“Houve um acordo entre o órgão e hospital prevendo o repasse, inclusive foi amplamente divulgado pela mídia. O descaso com o maior hospital do Estado não é novidade, o que surpreende é a atitude do prefeito, que deu sua palavra e não cumpriu. Lamentavelmente, está agindo como os seus antecessores, desta forma, abandona a população e os trabalhadores da saúde”, critica o presidente do SIEMS, Lázaro Santana.



Nesta terça-feira (9), os diretores do SIEMS tentaram dialogar com o prefeito, mas, foram atendidos pela secretária adjunta de Saúde de Campo Grande, que não deu previsão de prazo para a solução do problema. “A informação que nos foi repassada é de que há complicações na assinatura do contrato entre prefeitura e Santa Casa”, explica Lázaro Santana.



Na quinta-feira, 11/05, a enfermagem irá paralisar as atividades, desde as 6h e prometem retornar ao serviço somente após o pagamento dos salários.