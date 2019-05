Dourados terá 36 postos de vacinação neste sábado

Divulgação População alvo da campanha deve procurar as unidades básicas de saúde neste sábado para receber a vacina contra Gripe

Neste sábado (4) a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá seu “Dia D” e em Dourados 36 unidades de saúde terá atendimento para os 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza das 8h às 17h.

De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, farmacêutico Emerson Eduardo Corrêa, a pessoa que tiver alguma pendência em relação às vacinas que devam tomar poderá receber a dose. “O importante é que as equipes estarão exclusivamente disponíveis para a vacinação nesta data”, disse.

Os grupos de risco são crianças e gestantes, mulheres que deram à luz muito recentemente, trabalhador de saúde, professores, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que cumpram medidas socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Por determinação do Ministério da Saúde, a partir deste ano os profissionais das forças de segurança e salvamento passam a fazer parte do público-prioritário.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (03) no chamado “Vacinômetro” a cobertura vacinal em Dourados atingiu 26,15%. De uma população alvo de 76.629, foram aplicadas 20.035 doses da vacina. Vale ressaltar que os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde com a inserção dos grupos de forças de segurança e integrantes do sistema prisional e internos, saltando de 63 mil para 76 mil.

Para receber a vacina, as pessoas inclusas nos grupos prioritários devem procurar os postos de saúde, com documento de identificação, atestado para os portadores de doenças crônicas, e cartão de vacinação para gestantes ou crianças.

O Núcleo destaca que as vacinas trivalentes a serem utilizadas no Brasil, contêm três tipos de cepas de vírus e imunizam contra H1N1, H2N3 e Influenza B.