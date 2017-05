Doses de Vitamina A estão sendo distribuídas para crianças até 5 anos em Campo Grande

Para prevenir doenças futuras em crianças de 6 meses e menores de 5 anos, doses da vitamina A estão sendo distribuídas em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) da Capital.

Divulgação/Prefeitura de Campo Grande Crianças de 6 meses e menores de 5 anos devem tomar a dose



A vitamina A aumenta a imunidade, auxilia no processo de cicatrização e atua na prevenção da cegueira noturna. Promove ainda o menor risco de contágio por doenças infectocontagiosas e melhora a saúde ocular e não possui efeito colateral.



Pesquisas científicas referentes ao impacto da suplementação com vitamina A em crianças de 6 meses até 5 anos apontam para redução do risco global de morte em 24%, de mortalidade por diarréia em 28% e mortalidade por todas as causas, em crianças HIV positivo, em 45%.



As doses devem ser administradas a cada 6 meses e ficam registradas na Caderneta de Vacinação da Criança. Os pais ou responsáveis, quando levam os pequenos para tomarem alguma vacina, devem procurar o serviço de enfermagem para ser administrada a vitamina A.