Corumbá e Ladário batem meta de vacinação contra a gripe

Divulgação/PML Além dos Postos municipais, atendimento também foi realizado em mutirões de saúde

Corumbá e Ladário ultrapassaram a meta de vacinação estimada pelo Ministério da Saúde, para os municípios que integram a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus H1N1 Influenza. Cerca de 94% das pessoas que compõem o grupo de risco, em Corumbá, foram imunizadas. No município ladarense, o alcance foi de 93,82% do público-alvo. A meta do Ministério para essas cidades era de 90%. Agora, a expectativa é de vacinar toda a população. A partir de hoje (3), a campanha está aberta ao público em geral.

Durante o mês, agentes de saúde e enfermeiros atenderam nos postos de saúde e também em mutirões, para ampliar o acesso à vacina contra o vírus da gripe. Na cidade vizinha, Corumbá, não foi diferente. Para cumprir a meta, técnicos da Secretaria de Saúde foram a campo aplicar as doses de vacinas, percorreram escolas municipais, Centro de Convivência do Idoso e Centros de Referência da Assistência Social.

A etapa de atendimento ao grupo prioritário atendeu idosos, gestantes, puérperas, hipertensos, pessoas com doenças crônicas, professores, detentos, profissionais da área da saúde e crianças de seis meses a cinco anos e meio.

Ladário

Os postos de saúde do município vão atender de segunda à sexta, das 7h00 às 10h30, e das 13h às 16h30. Na Policlínica, o atendimento também será de segunda a sexta, das 7h00 às 12h30. A vacinação será feita até que todo o estoque da Secretaria de Saúde seja esgotado.

Clóvis Neto/PMC Corumbá imunizou 94,11% do grupo de risco

Corumbá

Os postos de Estratégia da Saúde da Família (ESB) terão expediente em horários diferenciados. Alguns vão funcionar no período da manhã e da tarde, e outros atendimento até o período da noite. Confira a lista na íntegra e saiba onde se imunizar.

Atenção

Os interessados em receber a vacina devem se apresentar em um dos postos de saúde, portando documento oficial com foto e carteira do SUS. A aplicação só será feita mediante apresentação dos documentos obrigatórios.