Confira a escala médica para esta sexta-feira na Capital

A população pode contar nesta sexta-feira (16) na rede municipal de saúde com profissionais de plantão no Pronto de Atendimento Integrado (PAI); nas Unidades de Pronto Atendimento (Vila Almeida, Coronel Antonino, Universitário, Moreninha, Leblon e Santa Mônica) e nos Centros Regionais de Saúde Aero Rancho, Coophavila II, Nova Bahia e Tiradentes.



Confira abaixo a tabela com escala de médicos plantonistas: