Com ampliação da campanha de vacinação, mais de cinco mil pessoas são vacinadas contra gripe em um único dia

Deurico/Capital News Cerca de 16 mil pessoas foram vacinadas nos primeiros 10 dias da campanha

Mais de cinco mil pessoas foram imunizadas contra a Gripe, em Campo Grande, na última terça-feira (2), primeiro dia de vacinação após liberação das doses para todos os grupos de risco, de acordo com listagem do Ministério da Saúde.



Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Mariah Barros, houve um aumento significativo na procura pelas doses em todos os 65 pontos de vacinação, já no primeiro dia da ampliação. Por isso, profissionais da saúde estão sendo orientados em como procedimentos devem ser organizados.



“Estamos recomendando que os profissionais deem uma atenção maior as pessoas que têm dificuldades de enfrentar longas filas. Até mesmo para evitar um desgaste”, afirmou Mariah.

Ainda de acordo com a coordenadora, os gerentes das unidades também foram orientados a distribuir senhas sempre que for verificado o aumento da demanda, ou até mesmo, para controlar o fluxo e o desenvolvimento do serviço de imunização. Por conta disso, a orientação é que as pessoas fiquem atentas aos horários de atendimento de cada posto de vacinação.



“É preciso frisar que as unidades funcionam de 07h às 11h e de 13h às 17h. Portanto, é preciso que a população fique atenta a isso e não deixe para procurar a unidade no horário próximo ao fechamento, até mesmo para evitar ficar sem vacinar, porque está havendo este controle”, destacou Mariah.



Grupos de risco

Devem ser vacinadas idosos, grávidas ou mulheres com 45 dias após o parto, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com morbidades (necessário apresentação da prescrição médica), povos indígenas, integrantes do sistema prisional e professores do ensino regular.



Em Campo Grande a campanha teve início no dia 18 de abril em Campo Grande e será realizada até dia 26 de maio, data prevista pelo Ministério da Saúde para encerrar a vacinação em todo o país. Nos primeiros 10 dias de imunização, cerca de 16 mil pessoas foram vacinadas.