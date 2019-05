Cirurgias Ortopédicas são realizadas com mutirão no Hospital Regional de Ponta Porã

Divulgação Reestruturação do centro cirúrgico e mutirão de eletivas ajudaram a otimizar fluxo de atendimento

Com a otimização do fluxo de cirurgias e o mutirão de eletivas realizado durante o mês de abril, o programa de cirurgias do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), agilizou cirurgias ortopédicas dos pacientes internados na unidade. Durante o período foram operados em média, cinco pacientes ortopédicos por dia.

De acordo com o diretor técnico da unidade, Antonio Martinussi, “Neste mês de maio conseguimos diminuir o tempo de espera por uma cirurgia ortopédica, com isso também reduzimos o tempo de permanência do paciente na unidade hospitalar. Isso só foi possível através da aquisição dos carrinhos de anestesia, novos equipamentos, mutirão das cirurgias eletivas e da reorganização do centro cirúrgico. É uma grande conquista, pois anteriormente os pacientes aguardavam em média quatro semanas”, aponta.

Ao todo, a equipe do centro cirúrgico é composta por 20 cirurgiões das especialidades de cirurgia geral, urológica, ortopédica, ginecológica, obstetrícia, três anestesistas e 16 profissionais de enfermagem. A unidade é gerenciada desde 29 de março pelo Instituto Acqua junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Para a paciente Maria de Fátima Rodrigues, 43 anos, o tempo de espera pela cirurgia diminuiu em relação ao ano passado no período em que acompanhou o filho internado. “Gostaria de parabenizar a melhoria que o hospital teve no tempo de espera das cirurgias ortopédicas. Ano passado acompanhei meu filho com o braço quebrado, esperamos mais de um mês para ele realizar a cirurgia. Agora neste ano me acidentei de moto e quebrei a perna. Me surpreendi com a rapidez, pois marcaram a minha cirurgia em menos de uma semana. Assim posso voltar para casa mais rápido e cuidar dos meus filhos”, relatou.

De acordo com a paciente Dirlene Machado,“Fui bem tratada desde a chegada ao Pronto Socorro. Prontamente me atenderam, realizaram exames e não demorou muito me encaminharam para a internação. Marcaram a minha cirurgia do braço em três dias”, afirma.

A unidade oferece atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação (Clínica Médica, Ortopédica, Cirúrgica, Obstétrica e Pediátrica) e UTI Adulto. No Centro Cirúrgico são realizadas cirurgias de médio e pequeno porte e Pronto Atendimento em regime de livre demanda ou referenciada.