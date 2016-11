Cirurgia Bariátrica por Telemedicina é realizada no Hospital CASSEMS de Campo Grande

Divulgação/Assessoria A cirurgia está sendo acompanhada por profissionais de saúde que estão participando do “II Jornada Multidisciplinar de Cirurgia Bariátrica e Metabólica”.

A cirurgia bariátrica realizada neste sábado (26), teve início às 7 horas, no Hospital Cassems de Campo Grande. Telemedicina é uma das modernas tecnologias de telecomunicações para o fornecimento de informação e atenção médica à pacientes e outros profissionais de saúde localizados à distância.



O Hospital Cassems de Campo Grande possui tecnologia de ponta, com a incorporação da mais moderna infraestrutura lógica e a utilização de fibra ótica em todos os ambientes. A sala cirúrgica de telemedicina é uma tecnologia inédita no Estado e está alinhada com os grandes hospitais do Brasil e do mundo, onde o procedimento cirúrgico é exibido em duas telas de 50 polegadas, sendo que uma delas pode ser usada para exibição de exames de imagem, além de possibilitar um sistema de comunicação entre a equipe médica.



De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, “A telemedicina é uma ferramenta importante que vai transpor as barreiras, inclusive geográficas, e vai melhorar a assistência à saúde, o acesso à informação e também para a educação médica, permitindo maior interação e dinamismo aos alunos”.