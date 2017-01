Caravana da Saúde passa por reformulação para novos atendimentos em 2017

Divulgação/Governo do Estad No total foram mais de 50 mil cirurgias realizadas pela Caravana

Programa criado pelo governo estadual para diminuir filas do SUS, a Caravana da Saúde está sendo remodelada para levar novos atendimentos à população de Mato Grosso do Sul em 2017. Serão incluídas outras demandas, como atendimentos vasculares.



Conforme o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) o projeto está sendo remodelado pelas equipes técnicas da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O objetivo continua o mesmo: levar mais atendimentos à população, atendendo demandas dos moradores do Estado, com novas ações nas regiões “pólo”.



“Vamos fazer, por exemplo, atendimentos vasculares. Pessoas que têm problema de varizes que comprometem a mobilidade. Também atender crianças com problema de visão. Muitas delas têm dificuldade nos estudos por não enxergar bem. A gente pretende dar o atendimento e também os óculos para os estudantes da rede pública. Estamos vendo ainda uma parceria com o Hospital do Câncer para que todas as mulheres tenham acesso aos exames para o diagnóstico de câncer de colo de útero e mama, porque a gente sabe que com diagnóstico precoce há mais chance de cura. Então a Caravana vem com uma demanda diferente para levar melhor qualidade de vida as pessoas”, declarou o governador.



Sobre os procedimentos de ortopedia, estão sendo disponibilizadas consultas pré-operatórias, exames complementares necessários às cirurgias e acompanhamento pós-operatório, o que inclui curativo, retirada de pontos, avaliação clínica, agendamento de nova consulta até o encaminhamento para o serviço público de saúde contrarreferenciado.



Caravana

Para que o planejamento da regionalização da Saúde pudesse ser iniciado, o governo criou o programa Caravana da Saúde, com o objetivo de por fim a filas. Assim nasceu o sistema de mutirão de atendimentos médicos que levou cirurgias, consultas e exames para 11 regiões do Estado, que receberam pacientes dos 79 municípios.

No mês de setembro a Caravana iniciou uma nova etapa, liberando quatro mil cirurgias eletivas em especialidades em cirurgia geral, urologia, ginecologia e ortopedia, que estão sendo realizadas no Hospital Adventista do Pênfigo em Campo Grande e Hospital São Julião.

(com assessoria)