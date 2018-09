Capital recebe caminhada voltada para a terceira idade

Divulgação O evento está previsto para às 7h deste sábado (29)

Para conscientizar a população sobre a importância das atividades físicas para a saúde e qualidade de vida da terceira idade, a Unimed Campo Grande realizará na manhã deste sábado (29) a ‘Caminhada de Bem com a Vida +60’ com diversas atividades gratuitas e abertas aos idosos.

A atividade inicial será uma caminhada de 2 quilômetros em volta do lago. Na ocasião também serão realizados alongamentos, orientações sobre o ABC da reanimação, aferição de pressão, teste de glicemia, lanche saudável e zumba gold – modalidade de baixa intensidade específica para idosos.

Todas as atividades serão acompanhadas por educadores físicos e profissionais capacitados da Unimed Campo Grande para garantir a segurança dos idosos que estão começando ou queiram experimentar uma atividade física diferente.

O evento conta com o apoio do Sistema OCB/MS e parceria da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, Orgânica - Farmácia de Manipulação e Drogasil.

Serviço

A ‘Caminhada de Bem com a Vida +60’ será realizada no sábado (29), às 7h, no espaço Viver Bem do Parque das Nações Indígenas (acesso pela primeira entrada da Avenida Afonso Pena).

Os 100 primeiros participantes ganharão uma camiseta a ser retirada no dia do evento. Informações sobre o evento podem ser obtidas no telefone (67) 3389-2421.