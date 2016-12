Campo Grande tem mais de 28 mil casos notificados de dengue

Deurico Ramos População será orientada sobre cuidados

Campo Grande apresentou alta incidência nos casos de dengue na última semana de novembro. De dia 20 a 26 de novembro, Capital apresentou 28.139 casos registrados. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.



Comparado aos dias 13 a 19 de novembro, o número de notificações a mais foi de 93. Até o momento Campo Grande está realizando atividades de orientações para mostrar a importância dos cuidados que a população deve ter.



Já em Mato Grosso do Sul ao todo são 58.910 casos notificados. O objetivo dos dados é apresentar o panorama da doença na semana. Os números para a criação de estratégias e ações na cidade.



Os municípios são classificados de baixa incidência abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes. Moderada é de 100 a 300 casos por 100 mil habitantes e alta incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes.



Nesta sexta-feira (2) a Prefeitura de Campo Grande deu início a Força Tarefa de Combate à Dengue. O Centro, bairros, terminais, rodoviária e aeroporto recebem atividades com a intensão de orientar a população.



Faça sua parte

Não deixe água acumulada. A água pode acumular em garrafas, pneus e reservatórios. Cuide se não ficou água acumulada em algum local.



Coloque areia nos vasos das plantas. Use areia ou pó de café nos pratos dos vasos e só assim coloque água. A água contida é suficiente para manter as plantas vivas, mas sem ser um ponto de depósito dos ovos do mosquito da dengue.



Cuidado com a caixa d’água. Este é um grande reservatório para os ovos da dengue. Mantenha sempre fechada e limpe com frequência.



Mantenha latas e garrafas para baixo. Esta atitude ajuda a evitar que a água da chuva se acumule e fique parada. Jogue as garrafas, latas e latões de preferência.



Preste atenção no lixo. Se há água acumulada a possibilidade de reprodução do mosquito existe. Feche os sacos de lixo e não deixe expostos.