Campanha Nacional de Multivacinação acontece até sexta na capital

A Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente que teve início no último dia 19 segue até esta sexta-feira (30) em Campo Grande com o objetivo de diminuir os focos das doenças imunopreveníveis.





Divulgação/Notícias MS Mato Grosso do Sul receberá 593 mil doses para serem distribuídas entre os municípios

A ação é realizada pela prefeitura de Campo Grande participa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de toda a capital e distritos.



Neste ano, além das crianças menores de cinco anos, também serão alvo desta estratégia as crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos. Esse grupo tem uma maior resistência a se vacinar e muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os seus filhos nesta faixa etária.



A multivacinação tem a finalidade de resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.