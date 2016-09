Mato Grosso do Sul realizará o I Workshop de Controle Biológico do Estado. O evento acontece na terça-feira (13) e quarta-feira (14), às 8h30, no auditório da Famasul, localizado na rua Marcino doa Santos, 401, Chácara Cachoeira.



Será discutido o Plano de Controle Biológico para Mato Grosso do Sul. Em pauta estarão necessidade de prevenção de doenças e pragas nas culturas da soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, florestas plantadas e zoofitossanidade na pecuária.

Divulgação/Assessoria Workshop discute Plano de Controle Biológico de MS pela primeira vez

De acordo com a assessoria, a primeira palestra será dos pesquisadores Harley Nonato de Oliveira, também chefe adjunto de P&D da Embrapa Agropecuária Oeste, Fabrício Fagundes , professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e José Grigolli pesquisador da Fundação MS, com o tema "Manejo integrado de Pragas com ênfase no Controle Biológico em Mato Grosso do Sul".



O evento é uma realização da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Fundação MS, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect).