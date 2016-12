Volume exportado de açúcar cresce 9,7% em novembro

O Brasil exportou 2,583 milhões de toneladas de açúcar bruto e refinado, o valor foi relacionado ao mês de novembro. Em 2015 no mesmo mês o valor é 9,7% superior. Esses dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).



De acordo com a Famasul, a receita obtida com a exportação total de açúcar no mês passado foi de US$ 1,088 bilhão, 25,1% superior à registrada em outubro, de US$ 869,8 milhões. Já em relação a novembro do ano passado, quando as vendas somaram US$ 696,7 milhões, o incremento é de 56,2%.



Foram exportadas 26,334 milhões de toneladas de açúcar (mais 24,4%), no acumulado de 2016, com receita de US$ 9,329 bilhões (mais 37%).