Venda de máquinas agrícolas é maior que em 2016

A venda de máquinas agrícolas no país cresceu 14,3% em abril em comparação ao mesmo período de 2016.Foram ao todo 3.448 unidades, o que informou a Anfavea, associação de montadoras. No mês anterior as vendas chegaram a cair 7,7%, porém houve um acumulo nos quatro primeiros meses de 2017. O que não deixa de ser uma alta, já que foram 13.200 máquinas vendidas.



No setor de produção houve uma alta de 25,1% comparada a abril de 2016, mas uma queda de 9,3 %comparada a março daquele ano, total esse de 5 mil máquinas. Ainda, segundo os dados da própria entidade de janeiro a abril, a produção de máquina agrícola e rodoviária teve alta de 55,5 % totalizando 18.066 unidades.



Exportação de máquinas agrícolas:

Em abril foram exportadas 950 máquinas representando 32, 7% comparado há um ano, já a comparação de março; houve uma queda de 8,6%. Até abril de 2017 as exportações subiram cerca de 18,8%, representando 3.206 unidades.



Tanto máquinas agrícolas como rodoviárias somam juntas 219,78 milhões de dólares, uma alta de 53% comparada a abril do ano passado. De janeiro a abril, as vendas externas correspondem a 764,8 milhões de dólares, alta de 31,2% sobre um ano antes.