Vacinação contra febre aftosa termina segunda-feira no Pantanal

Denilson Secreta / Governo de MS

A vacinação contra febre aftosa na região do Pantanal termina nesta segunda-feira (30). Os pecuaristas têm até o dia 15 de agosto para o registrar a imunização do rebanho na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

O prazo foi prorrogado em 15 dias, atendendo a solicitação feita pelos pecuaristas, através do Sindicato Rural de Corumbá e da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul). Devido às cheias do Pantanal, não foi possível realizar o manejo adequado do rebanho bovino para vacinação dentro do período estipulado inicialmente.

Brucelose

A imunização contra a brucelose na região pantaneira e o registro no sistema da Iagro segue até 15 de agosto.

O diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, explica que Mato Grosso do Sul manterá a média de vacinar 99% dos animais, apesar da exigência dos órgãos sanitários ser de atingir no mínimo 80%. O rebanho do Estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos.