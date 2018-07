Vacinação contra febre aftosa foi prorrogada na região Pantaneira

Devido às cheias da região do Pantanal, que impossibilitam o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação contra a febre aftosa dentro do período estipulado inicialmente, e atendendo a um pedido dos pecuaristas da região do pantanal, através do Sindicato Rural de Corumbá e a Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado prorrogou através de portaria da Iagro – publicada na última quarta-feira (27) no Diário Oficial – a vacinação contra febre aftosa e brucelose do rebanho da região do Pantanal.

Arquivo / Governo de MS Gado sendo retirado de áreas alagadas no Pantanal de Corumbá





Agora o prazo foi prorrogado e o os animais podem ser vacinados até o dia 30 de julho de 2018. O mesmo aconteceu com o prazo para registro da vacinação no sistema que também foi estendido e vai até 15 de agosto.



Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, a Iagro também prorrogou a vacinação contra a brucelose na região do Pantanal. Os pecuaristas têm até 15 de agosto para vacinar e registrar a vacinação no sistema.



A decisão, que vem de encontro com a demanda dos pecuaristas da região do Pantanal não se estende a vacinação nas propriedades das regiões sanitárias do Planalto e Fronteira, que tiveram prazo até o último dia 15 de junho para vacinação e tem até o próximo dia 30 de junho para registro no sistema.