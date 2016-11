Vacina contra aftosa pode sofrer alterações no Brasil

Divulgação/Gov MS/ Edemir Rodrigues Eliminação de um monovalente do composto da vacina é motivo de estudo pelo CNPC

Conselho Nacional de Pecuária de Corte, estuda a retirada do Vírus C, das vacinas contra a febre aftosa, conforme estudo realizado pelo Grupo ad hoc de febre aftosa, o qual reúne pesquisadores da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).



Segundo pesquisas realizadas pelo grupo, a reivindicação se baseia no fato de que, o vírus não é isolado nos rebanhos faz mais de 10 anos. O último registro do vírus “C” no Brasil, foi no ano de 2004, em Manaus.



Segundo Sebastião Guedes, presidente do Gieffa – Grupo Interamericano para Erradicação da Febre Aftosa, e vice-presidente do Conselho Nacional de Pecuária do Corte, “Diminuiria os custos de produção para a indústria, pois eliminaria uma monovalente nas etapas de fabricação”.



Outro tema abordado é a possibilidade de redução da quantidade da vacina, ao invés de 5 ml, seriam 2 ml ministrados no animal, a diminuição da quantidade já é utilizada na Argentina e não causa prejuízo ao animal.