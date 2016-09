Tristeza Parasitária Bovina ameaça região do Pantanal

Tamanho do texto

Divulgação/Famasul Bovinos são atacados por carrapatos

A doença transmitida por carrapatos, Tristeza Parasitária Bovina (TPB), pode causar a morte de bovinos. Casos são relatados no Pantanal de Mato Grosso do Sul e infecções são frequentes.



De acordo com pesquisa realizada pela Embrapa do Pantanal, a mortalidade dos bezerros pode atingir principalmente após a desmama entre 9 e 13 meses. Normalmente os animais infectados têm atraso no crescimento.



Os bezerros recém-nascidos não são atacados pela doença, pois recebem anticorpos que protegem os primeiros meses. No começo dos anos 2000 foi feito estudo que o Pantanal de Mato Grosso do Sul não mostrava condições favoráveis ao carrapato do boi. Tudo isso por conta da cheia e seca e baixa densidade de bovinos.



Já em 2009, algumas pesquisas mostraram que poderia ter um aumento na população do carrapato e infecção. Os surtos da TPB ocorridos é possível formular hipóteses sobre uma causa multifatorial, relacionada ao não desenvolvimento de imunidade ativa e à exposição dos animais a diferentes condições de estresse.



É recomendado o uso de carrapaticidas, para manter níveis de anticorpos capazes de proteger os bovinos mais suscetíveis, além do emprego de métodos de manejo de desmama, manejo nutricional e de transporte para reduzir condições de estresse nos animais.