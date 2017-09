Somar informa que aos poucos a chuva volta em boa parte do país

Belagricola Especialista da Somar acredita que até dezembro as chuvas já estarão normalizadas em todo o país

Até o presente momento, os produtores não encontram condições para iniciar o plantio da safra de verão, mesmo com o fim do vazio sanitário em alguns estados do Brasil. Celso Oliveira, meteorologista da Somar, destaca que, em comparação com o ano passado, o período é, de fato, menos chuvoso. Entretanto, o clima atual reflete uma situação de normalidade quanto à média histórica.



A previsão até o dia 22 de setembro mostra tempo seco em boa parte do país, com chuvas mais concentradas ao Sul e nos países vizinhos como Argentina e Uruguai. Para o dia 23 a 27 de setembro, algumas mudanças devem se instalar sobre esse quadro, mas ainda trazendo tempo seco para o Sudeste e para o Centro-Oeste.



A situação começa a mudar no mapa para 28 de setembro a 02 de outubro, quando a chuva se espalha pelo Brasil e traz até mesmo alguns extremos, superiores a 50mm a 70mm. Essa chuva, segundo Oliveira, ajuda na instalação do plantio, embora a projeção de chuvas para outubro ainda seja menor do que o normal, enquanto são acima da média para o Sul e para o Norte do país.



Tendo essa condição, o Sul tem garantia de continuidade das chuvas, enquanto o Centro-Oeste não apresenta o cenário ideal, mas pode encontrar uma condição interessante plantando a soja nas primeiras chuvas em algumas áreas, enquanto a área mais central deve aguardar novas chuvas ocorrerem. O Matopiba, por sua vez, reflete o que ocorre no Centro-Oeste.



No sul de Minas, as chuvas do dia 28 devem salvar parte da florada e dar suporte até a regularização. É possível, também, que ocorra uma segunda florada.



No geral, Oliveira acredita que as chuvas devem se regularizar próximas ao mês de dezembro. Se as previsões de La Niña por parte do NOA estiverem corretas, esse também deve se instalar ao fim do ano. No momento, o que se vê é uma situação normal para a época do ano, embora as águas do Oceano Pacífico estejam, de fato, mais frias, o que implica em um início de primavera diferente.