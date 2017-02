Soja volta a operar em alta em Chicago e recupera parte das últimas baixas nesta sexta-feira

Divulgação A nova safra começa a ganhar mais espaço com o foco voltado à disputa por área entre soja e milho

O mercado internacional esperava ansioso pelos novos números do boletim mensal de oferta e demanda do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), divulgado nesta quinta-feira (9), porém, as novidades foram. Nesta manhã de sexta-feira (10), os ganhos entre os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago já voltaram a aparecer com o mercado recuperando parte das baixas registradas na sessão anterior.



Entre consultores e analistas internacionais é consenso que a nova safra dos Estados Unidos já começa a ganhar mais espaço entre os traders, principalmente com o foco voltado à disputa por área entre soja e milho no Corn Belt. Os primeiros indicativos já sinalizam que nesta temporada a oleaginosa poderia ganhar alguns hectares do cereal e, caso isso se confirme, as cotações poderiam ser pressionadas na CBOT.



Entretanto, as posições dos fundos, que seguem ainda bastante comprados na soja, acaba por dar algum suporte aos futuros da commodity, ainda de acordo com analistas internacionais. "Temos a impressão de que os fundos continuarão a defender essa sua posição no curto prazo", informa a nota da Benson Quinn Commodities desta sexta-feira.