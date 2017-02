Soja tem leve alta seguindo valores de Chicago nesta semana

Aprosoja Preço eleva com alta em pregão de Chicago

A sessão noturna do pregão de Chicago na madrugada de segunda-feira trouxe um incrível volume de negociações para soja. Com mais de 30 mil contratos de soja (março) operados. Com base nos estudos da ARC Brasil, a projeção de exportação da soja brasileira para fevereiro continua oferecendo um total muito acima da média e do ano passado.



Considerando as filas de embarques atualizadas e os navios programados para chegar aos portos do Brasil, o país poderá embarcar quase 6 Metros Toneladas de soja durante o mês. Além do mais, as exportações de soja norte-americana também se mantêm aquecidas (dada época do ano, com 1,6 MTs). A demanda mundial por soja é robusta, o que tem contrabalanceado o aumento da oferta em pleno progresso de colheita brasileira, dando sustento aos preços em Chicago.



O vencimento maio/17, que serve como indicativo para a safra do Brasil, se manteve acima dos US$ 10,45 por bushel.Para a formação dos preços no Brasil, o dólar ainda segue como principal empecilho. Neste início de semana, a moeda norte-americana seguiu atuando com estabilidade frente ao real e fechou com uma pequena alta de 0,08%, cotada a R$ 3, 1260.



Assim, nas principais praças do interior do país, as referências fecharam o dia também com estabilidade As exceções ficaram por conta de Cascavel e Londrina, ambas no Paraná, com uma ligeira baixa de 0,77% para R$ 64,50 por saca, e em Castro, no mesmo estado, onde o preço subiu 1,40% para R$ 72,50.