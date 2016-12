Soja começa o mês com preços sustentados no Brasil

Divulgação alta no dolar e clima preocupam especialistas

Os preços da soja no mercado brasileiro têm encontrado estabilidade, conforme afirmam os pesquisadores do Centro de estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A constante valorização do dólar demanda como firmezas e preocupações também o clima no Brasil e na Argentina são apontados como motivos.



A referência com base em dados de Paranaguá (PR), que terminou novembro com alta de 3,87%, acumulou uma leve valorização de 0,11% nos primeiros dias deste mês. Na última sexta-feira (2/12), o resultado do indicador apontou a R$ 80,08 a saca de 60 quilos.



Na referência de mercado físico, com base na média dos negócios no Estado do Paraná, a cotação chegou a R$ 76,42 a saca na última sexta-feira. Nos primeiros dias de dezembro, a alta acumulada é de 0,12%, dando continuidade ao movimento do mês anterior, em que o indicador teve aumento de 3,58%