Sidrolândia sedia 4º Encontro Técnico da Avicultura

O 4º Encontro da Avicultura oferecerá palestras de especialistas renomados do setor. O evento, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS e pela Avimasul (Famasul), na sexta-feira (9), às 8h, em Sidrolândia.



Para a gestora do Departamento de Economia do Sistema Famasul, Adriana Mascarenhas, o evento proporciona aos produtores informações atualizadas e que servem de baliza para o empreendedorismo. “Escolhemos abordar essas quatro vertentes porque elas determinam o desenvolvimento do produtor rural e o crescimento do seu negócio. É importante tomar em conta cada um dos temas que serão apresentados”.



De acordo com a assessoria, a avicultura é uma atividade estratégica de Mato Grosso do Sul. O Estado ocupa o 12º lugar no ranking estadual de rebanho de galináceos, com 25,3 milhões de cabeças. Sidrolândia, com 6,4 milhões de aves, é o maior produtor local.



A programação do Encontro Técnico de Avicultura inicia com a palestra do especialista em saúde animal, Paulo Roberto Pelissaro, que falara sobre ‘Impacto da Influenza Aviária no Comércio Internacional de Aves. Em seguida, o assistente técnico do COBB, empresa de genética avícola para frangos de corte, Otávio Ramires de Aguiar Conde, abordará o tema ‘Ações de manejo para melhorar os resultados de frango’.