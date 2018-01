Showtec 2018 recebe R$ 249 mil do Fundems para a organização

Divulgação/Semagro Termo foi assinado pelo secretário em exercício Ricardo Senna e o presidente do conselho administrativo, Luciano Muzzi Mendes

A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) repassou R$ 249 mil para a realização da edição 2018 da feira tecnológica Showtec, que acontece de 17 a 19 de janeiro de 2018. O recurso é oriundo do Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das culturas de milho e soja no Estado). A feira contará com cerca de 100 expositores além de painéis e palestras na programação. Mais informações podem ser encontradas no site oficial.

O termo de colaboração entre Semagro e Fundação MS foi assinado pelo secretário em exercício Ricardo Senna e o presidente do conselho administrativo, Luciano Muzzi Mendes durante reunião na segunda-feira (9). Neste ano o tema da Showtec será Carbono Zero, que coincide com a política de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado e é aplicada pela Semagro em ações realizadas nos últimos anos, visando a redução de emissão de carbono e a sustentabilidade em vários segmentos, entre eles o agronegócio.

“Eventos como a Showtec trazem novas tecnologias para o Estado e tornam o agronegócio mais competitivo, o que reflete no resultado do setor em segmentos, como a balança comercial. Além disso, falar sobre carbono zero é elevar a discurso a um novo nível, de desenvolvimento sustentável ”, disse o secretário da Semagro em exercício Ricardo Senna.

Acompanhado do diretor executivo da Fundação MS Alex Marcel Melloti, Luciano Muzzi afirmou que a entidade está empenhada em ampliar o debate por entender da importância de falar sobre a emissão de carbono na agricultura. “Dados da Embrapa mostram que áreas de plantio direto sequestram tanto carbono quanto uma floresta, isso mostra que com pesquisa aplicada podemos evoluir”.