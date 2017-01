Senar/MS promove a comercialização de R$ 3 milhões em hortifrútis

O programa Hortifruti Legal, do Senar/MS registra um ano produtivo para os 400 produtores rurais atendidos em 21 municípios de Mato Grosso do Sul. De janeiro a dezembro foram comercializados cerca de R$ 3 milhões em vegetais, verduras e frutas, sendo que a produção vem sendo absorvida por redes de supermercados, fábricas e restaurantes.



Este resultado foi possível com a implantação do serviço de intermediação do Senar/MS junto a empresas e fábricas do setor alimentício que já somam 17 compradores fixos e aprovaram a qualidade dos produtos e os preços competitivos, um dos diferenciais apresentados pela metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial.



De acordo com o presidente do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Mauricio Saito, as parcerias realizadas com a comunidade cientifica e o poder público tem contribuído para que o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar/MS amplie o alcance de atendimento.



Ainda segundo ele, “nosso Estado dispõe de pesquisadores e profissionais altamente gabaritados que se dedicam em disponibilizar novas tecnologias colocadas a disposição do produtor rural. Apesar de recente, o trabalho do ATeG vem se desenvolvendo expressivamente com mais de 2,2 mil propriedades atendidas em pouco mais de dois anos de atividades”, observa Saito.