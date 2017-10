Senar-MS divulga lista dos classificados no Agrinho 2017

Divulgação/Assessoria A cerimônia da premiação será realizada no dia 26 de outubro, em Campo Grande

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural divulgou nessa quinta-feira (05), a lista dos classificados no concurso do Programa Agrinho 2017. A relação está disponível no site do programa.

Em 2017 foram inscritos 2.607 trabalhos. Em relação ao concurso do ano passado houve um aumento de 83% no número de participantes, quando foram registradas 1.427 inscrições.

“Notamos um crescimento bastante significativo, não apenas na quantidade, mas, principalmente, na qualidade dos trabalhos. Isso é reflexo das edições anteriores, pois mostra a dedicação dos participantes para superar a cada ano o nível do que é apresentado”, afirma a coordenadora do programa, Luciana Baumhardt.

A coordenação do programa definiu novas ações para o cronograma de atividades com a comunidade escolar. “Em 2017 adotamos novas propostas para o desenvolvimento do projeto nas escolas. Em cada município houve uma formação com os professores e coordenadores das escolas participantes. Nessa capacitação explicamos todo o material do programa, e depois os instrutores fizeram visitas técnicas periódicas para alinhamento de ideias e dos trabalhos. Foi um diferencial e tanto”, explica.

Premiação

Neste ano, o número de participantes que serão premiados aumentou de três para cinco em cada categoria. Nas categorias desenho e redação, os prêmios vão de uma bicicleta até um notebook para os alunos e R$ 500 para os professores.

Na categoria da experiência pedagógica, vão de R$ 1 mil a R$ 8 mil para os professores e de R$ 500 a R$ 1 mil para os coordenadores. Na escola Agrinho, de R$ 800 a uma lousa digital para os colégios e de R$ 1 mil a R$ 4 mil para os coordenadores.

A cerimônia da premiação será realizada no dia 26 de outubro, em Campo Grande.