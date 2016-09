Safra de milho já chegou aos 90% de colheita concluída no estado

A colheita do milho 2ª safra de Mato Grosso do Sul já atingiu 90,4% da área plantada conforme levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), ferramenta desenvolvida pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).



Assessoria/Famasul Até o dia 30 de agosto a Aprosoja estimava redução de 31% na produção de milho em Mato Grosso do Sul

A colheita já é considerada maior que o esperado, atingindo aumento de 30% da produção do grão para a safra desse período. Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro a queda na safra de milho foi maior, pois o esperado era uma colheita de 6,2 milhões de toneladas do cereal.



No entanto, os levantamentos apontam que o resultado será de 6 milhões de toneladas, o que representa déficit de 34% na produção em relação à 2ª safra 2014/15. Até o dia 30 de agosto a Aprosoja estimava redução de 31% na produção de milho em Mato Grosso do Sul.



Diante disso, também verifica-se queda na produtividade no Estado, que agora é de 58 sacas por hectare. Antes, esperava-se 59,9 sc/hc, uma variação negativa de 32,16% em relação à 2ª safra de milho 2014/15. Agora, em relação ao ciclo anterior, a queda na produtividade também atinge 34%.



Sete municípios já finalizaram o procedimento de colheita, sendo eles: Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste e Sonora. Portanto, de todas as cidades acompanhadas pelo Siga MS, restam ainda 23 com áreas não colhidas.



A expectativa é que a colheita se encerre em todo Mato Grosso do Sul dentro de 10 dias, caso as chuvas deem trégua, o que acabou prolongando a colheita no Estado.