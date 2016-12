Safra de café tem produção recorde de 51,37 milhões de sacas

Divulgação/Embrapa ..

A produção brasileira de café chegou a 51,37 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado em 2016, somados arábica e conillon. Os números estão no quarto e último levantamento da atual safra, divulgado nesta quinta-feira (22) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



A área total plantada no país teve leve redução, com decréscimo de 1,1% em relação a 2015, totalizando 2,22 milhões de hectares. No entanto, houve ganho representativo de produtividade.



De acordo com o estudo, o volume representa um acréscimo de 18,8%, quando comparado com a produção de 43,24 milhões de sacas obtidas no ciclo anterior e representa recorde histórico. A maior safra até hoje havia sido registrada em 2014: 50,8 milhões de sacas.