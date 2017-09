Safra brasileira de café é de 44,77 milhões de sacas em 2017

Divulgação Esses números da produção de café do País constam do 3° Levantamento da Safra de Café de 2017 A produção dos Cafés do Brasil, estimada para a safra deste ano de 2017, deverá atingir o volume total de 44,77 milhões de sacas de 60kg, numa área de cultivo de aproximadamente 2,21 milhões de hectares, dos quais 345,19 mil hectares estão em fase de formação e 1,86 milhão de hectares em efetiva produção. A produção de café arábica corresponderá a 76,1%, ou seja, 34,07 milhões de sacas e a de conilon a 10,71 milhões de sacas, que representam 23,9%. Assim, na safra brasileira deste ano, considerando o total estimado e respectiva área em produção, a produtividade deverá ser de 24,07 sacas por hectare em nível nacional.

Esses números da produção de café do País constam do 3° Levantamento da Safra de Café de 2017, da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab. De acordo com a Companhia, o ranking dos seis principais produtores de café, em ordem decrescente, é o seguinte: Minas Gerais, que corresponde a 54%, em primeiro lugar, Espírito Santo (20%), São Paulo (10%), Bahia (8%), Rondônia (4%) e Paraná, sexto Estado produtor com 3%.



