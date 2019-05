Saca de 60 kg do milho é encontrada a R$ 30 na região da Grande Dourados.

Tamanho do texto

Nesta terça-feira (21), o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq) alertou para o preço da saca de 60 kg, de milho, sendo vendido a 35,61, considerando recuo de 0,96 %.

Na região da Grande Dourados, a saca de 60kg, do grão, está sendo comercializada a R$ 30 reais.

O período analisado entre 08 e 21 de maio registrou alta, sendo no início da análise o valor da saca de 60 kg vendido a R$ 32,90 e no final registrando valor de R$ 35,61, com variações entre 0,24% e 1,81%.