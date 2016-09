Redução de ICMS da energia para avicultores é regulamentada

Divulgação/Governo do Estado Avicultores recebem redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

O governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), assinou um decreto e uma resolução da secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) que regulamenta a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia elétrica para os avicultores do estado de 17% para 2%.



Em maio deste ano um outro decreto do governador já havia determinado a redução, porém a implementação dependia da regulamentação. O produtor deverá se inscrever no Cadastro de Avicultores de Corte (Sicac), no portal do ICMS Transparente.



O produtor deve informar cada unidade consumidora de energia elétrica em sua propriedade, indicar a unidade que será destinada exclusivamente a avicultura de corte, apontar o nome da empresa a qual se destinará sua produção e também a quantidade de galpões e a capacidade do alojamento.



Enquanto o Sicac não for implementado, o produtor, em caráter provisório, poderá pedir o benefício apresentando na agência fazendária do seu município a declaração e documentos que comprovem as informações que fazem parte do cadastro.



Mato Grosso do Sul tem um rebanho de 25,3 milhões de galináceos. Mato Grosso do Sul tem entre 500 e 600 produtores e cerca de 1.100 granjas.