Redução da emissão de carbono na agricultura é assunto do Showtec 2018

Suelma Bonatto/Embrapa Programação do Showtec também prevê palestras sobre estoque de carbono do solo

O Showtec 2018 ocorre entre os dias 17, 18 e 19 de janeiro, em Maracaju, com realização da Fundação MS e o apoio de várias instituições ligados ao fomento do agronegócio. Este ano, o tema central do evento é o Carbono Zero. O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. O produtor fica por dentro dos lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento.

A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros. A parte de tecnologias abordará, em especial, sobre a gestão e inovação no Agro. Os desafios dos sistemas produtivos também serão discutidos, com abordagens sobre o impacto fitossanitário dos cultivos sucessivos e riscos agronômicos na agropecuária.

A programação do Showtec também prevê palestras sobre estoque de carbono do solo. Também estarão em pauta a produtividade agrícola e estruturação física e química do solo, por meio da integração de sistemas. Haverá também espaço para pecuária, com exposições de produtos e palestras sobre o segmento.

A Embrapa marca presença e apoia o Showtec. Na tarde de quarta-feira (17), a partir das 14h, acontece no estande da Embrapa, o painel intitulado “Da porteira para dentro: Gestão e inovação no agro”. Esse painel será realizado

Na quinta-feira (18), a partir das 9hs, o painel “Sistemas de Produção em MS – Desafios e soluções”. Dividido em duas etapas ao longo do dia, a Parte 1, acontece pela manhã e contará com duas palestras, seguida de debate, com moderação de André Dobashi - Fundação MS. As palestras são “Impacto fitossanitário dos cultivos sucessivos”, proferida pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Crébio José Ávila e “Fertilidade do solo em sistemas de integração”, proferida pelo pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Manuel Claudio Motta Macedo.

O painel terá continuação no período vespertino, a partir das 14hs. Na segunda etapa, serão realizadas duas palestras, também seguida de debate. O tema da primeira será “Emissão de Carbono em sistemas de produção agropecuária”, com palestra proferida pela pesquisadora da Embrapa Agropecuária Oeste, Michely Tomazi. Já, a segunda palestra será sobre “Estoque de carbono do solo e produtividade agrícola”, proferida pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Julio Cesar Salton.

Na sexta-feira (19) pela manhã, a partir das 8h, acontece o Painel - 4º Ciclo de Seminários Agrícolas do Setor Sucroenergético, com moderação de José Trevelin Júnior (Biosul). No período da tarde, a partir das 14h, acontece o painel de Encontro de Jovens da Agropecuária, com moderação de Rafael Gratão (Sistema Famasul e Movimento Nacional de Produtores - MNP).