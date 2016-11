Projeto Aprosoja conclui plantio no Estado

Divulgação/Assessoria Neste ciclo a expectativa é de cultivar 2,52 milhões de hectares da soja

Projeção lançada pelo presidente da Aprosoja/MS indica conclusão do ciclo 2016/2017, alertando que a previsão pode se alterar em razão de variações climáticas, como os chamados veranicos, períodos de estiagem prolongada combinados com altas temperaturas, que são muito comuns nesta época do ano, principalmente no sul do estado, e podem afetar o desenvolvimento das lavouras de soja.



Vários municípios como: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Ponta Porã e Sete Quedas, entre outros, já concluíram a semeadura e se as condições climáticas possibilitarem o trabalho será concluído em todo o estado até o início de dezembro.



A previsão de cultivo neste ciclo é de aproximadamente, 2,52 milhões de hectares, o que, se confirmado, representa um aumento de 2,4% na área plantada e a produção deve crescer no mesmo patamar, passando de 7,601 milhões de toneladas da safra passada para 7,787 milhões de toneladas nesta temporada, já que a produtividade média deve se manter estável, em torno das 51,5 sacas por hectare.