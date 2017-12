Programas estimulam a participação dos jovens no setor agropecuário

Divulgação / Assessoria As ações estimulam o envolvimento do jovem no setor

As ações voltadas para as novas gerações da agropecuária foram intensificadas pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), em 2017. Um exemplo é a Comissão Famasul Jovem, que estimula a participação da juventude nas instituições do setor, a formação de novas lideranças e a inserção profissional no segmento.

Quatro edições do “Encontro Jovens da Agropecuária” foram promovidas no último ano. Cerca de 1200 jovens participaram nas cidades de Campo Grande, Maracaju, Dourados e Três Lagoas.

No segundo semestre de 2017, foi realizado o projeto “Grupo Troca de Experiências” (GTE) Temático. Os encontros reuniram cerca de 100 pessoas.

A presidente do Famasul Jovem, Roberta Maia, explica que o trabalho tem que ser diário e persistente. “A cada ação que realizamos, notamos um envolvimento maior do público, tanto em participar diretamente das ações, como em contribuir com ideias e na organização dos eventos”, comenta.

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, destaca que estimular uma maior participação da juventude no setor é fundamental para a instituição. “Temos trabalhando cada vez mais com a finalidade de abrir novos espaços para que os jovens atuem na representação rural. Essa é uma forma de renovar e oxigenar o setor para que o sistema acompanhe as mudanças sociais e tenha iniciativas atualizadas frente à sociedade”.

O trabalho da comissão já começa a dar frutos. Em Três Lagoas, foi criado o Sindicato Rural Jovem. Em Dourados, os jovens estão organizando cursos em parceria com o Senar/MS. Eles também estão se destacando em suas atividades acadêmicas, por meio de parcerias com o Sindicato Rural e o Sistema Famasul.

Inserção profissional

O Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, também concentrou esforços em 2017 para auxiliar o jovem a entrar no mercado de trabalho. Uma das ferramentas utilizadas foi o programa Senar Jovem Rural. A iniciativa possibilitou que uma turma com 13 adolescentes do município de Brasilândia iniciasse, em maio deste ano, o curso de Administração Rural em nível de qualificação profissional básica.

O curso tem duração de um ano, distribuído em aulas teóricas, específicas e prática profissional no monitoramento administrativo dos sistemas de produção de agricultura, bovinocultura de corte e suinocultura.

Outra ação nesta área foi o programa Senar Jovem Aprendiz Rural (SEJA). Através de uma parceria com empresas do setor, promove a formação técnica profissional de jovens em ocupações relacionadas ao meio rural. O participante é inserido em uma programação de aprendizado especial, mantendo o ritmo de estudos e trabalho adequados a sua idade.

“Mato Grosso do Sul tem, conforme dados do IBGE, mais de 800 mil habitantes com menos de 20 anos, o que representa 34,2% da população do estado. Nos sentimos responsáveis por essa grande força de trabalho jovem prestes a adentrar no mercado e, por isso, lançamos a capacitação com a proposta de auxiliar a juventude a consolidar o seu processo de desenvolvimento profissional e alcançar uma boa ocupação no cenário econômico estadual nos próximos anos”, destaca o presidente do Sistema Famasul.