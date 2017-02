Programa Soja Plus oferece orientações sobre boas práticas para produtores de MS

Divulgação Expectativa é de que o programa ajude a fomentar o mercado.

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) conta com a parceria da Aprosoja - Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sistema Famasul, Sistema Faemg e Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O programa Soja Plus completa em 2017 três anos de atividade em Mato Grosso do Sul. Até o momento foram atendidas 287 propriedades em 42 municípios, totalizando quase sete mil colaboradores impactados com ações, palestras e cursos.



Os realizadores acreditam que o programa aumentará as oportunidades econômicas e promoverá a maior eficiência da produção da soja brasileira, em relação aos compradores internacionais. Com o objetivo de desenvolver um programa de gestão que contemple os aspectos ambientais, sociais, econômicos da atividade agrícola e que atendam a demanda do mercado por produtos sustentáveis.