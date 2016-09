Programa Mais Leite promove Dia de Campo em Sidrolândia

Senar Dia de Campo acontece sábado (10)

O programa Mais Leite do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realiza o encerramento da programação de Dias de Campo. O evento acontece no sábado (10), no Sindicato Rural de Sidrolândia.



De acordo com a assessoria, a agenda anual incluiu encontros nos municípios de Jardim, Dourados e Coxim totalizando 700 participantes e tem objetivo de oferecer informações sobre o manejo da atividade leiteira, compreendendo desde o cultivo de forrageiras até melhoramento genético em bovinocultura de leite.



Em Sidrolândia, são atendidos 55 produtores com propriedades nos assentamentos Jiboia, Bafo de Onça e Eldorado. O evento faz parte do cronograma de atividades práticas oferecidas pelo Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) que, no ano passado, atendeu 744 produtores, em 22 municípios de Mato Grosso do Sul.



O número já chega a 930 famílias recebendo orientações que vão desde a gestão da propriedade até tecnologias para manejo eficiente da atividade leiteira.



São esperadas caravanas de nove municípios com produtores que já participam do programa e que aproveitarão a oportunidade para trocar experiências e receber esclarecimentos dos cinco temas apresentados no giro tecnológico: Análise Morfológica de Vacas Leiteiras, Aleitamento Artificial, Instalações Alternativas, Produção de Feno e Volumosos de Alta Performance.