Programa Colméias em Mato Grosso do Sul bate recorde de produção de mel em 2016

Um dos principais programas da empresa Fibria no Mato Grosso do Sul, é o Colmeias, desenvolvido em parceria com a Syngenta, tem contribuído com o fortalecimento da atividade apícola em quatro cidades da região.



Em seis anos de atividade, o programa trouxe inúmeras conquistas para os apicultores e está em busca contínua para alcançar o seu nível de maturidade. O resultado pode ser visto nas duas últimas safras, que em 2015 foi de 142 toneladas e, em 2016, alcançou a produção de 189 toneladas. Por colméia são produzidos 35 quilos de mel, o que supera a média nacional de 17 quilos.



“Os resultados refletem o trabalho conjunto e comprometido dos apicultores. As associações estão sendo mais fortalecidas e organizadas, conseguindo aumentar a produção com qualidade. O Programa Colméias está alinhado aos objetivos e metas da Fibria, que são o desenvolvimento local de forma integrada e compartilhada com as comunidades rurais vizinhas e a produção auto-sustentável de culturas alimentícias junto aos plantios de eucalipto. Além disso, o programa promove o múltiplo uso das florestas plantadas de eucalipto, a diversificação das atividades agrícolas, a geração de renda em regiões onde a Fibria atua e, principalmente, a qualidade de vida das pessoas inseridas nesse contexto. O mel é um dos benefícios nesse contexto”, afirma o gerente-geral de Sustentabilidade da Fibria, Fausto Camargo.



No programa, as colméias são instaladas em áreas da Fibria onde as florestas estão em fase de floração para que as abelhas utilizem o néctar para a produção do mel. Esses apiários são georreferenciados, ou seja, mapeados fisicamente com a disponibilização das coordenadas geográficas onde as colméias serão fixadas por um determinado período. Por meio desse planejamento e de mapas, as caixas são facilmente encontradas no interior das florestas. A área de colméias é demarcada com placas de segurança avisando sobre a existência de apiários/enxames para que a aproximação seja feita de forma segura com o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devidos.



Atualmente, o pasto apícola disponibilizado pela Fibria em Mato Grosso do Sul compreende uma área total de 82 mil hectares e comporta 5.450 colmeias. Essa área é distribuída entre os municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara e Selvíria e é utilizada por 133 apicultores.