Produtores têm última chance de realizar cadastro da área de plantio de soja

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Cadastro deve ser feito até janeiro

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) alerta aos produtores de Mato Grosso do Sul sobre o prazo de cadastramento da área de plantio de soja safra 2016/2017. A data final é 10 de janeiro de 2017.



De acordo com a assessoria, o engenheiro agrônomo Filipe Portocarrero Petelinkar, Fiscal agropecuário da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, afirma que apenas 44% da área estimada pela Aprosoja, que é de 2.521.000,00 hectares, foi registrada até o momento. Filipe lembra que no mesmo período do ano passado o sistema já tinha 59% das áreas cadastradas.



Mato Grosso do Sul ocupa a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja em 2016. A expectativa é de que o Estado tenha uma safra de 2,5 milhões.



O cadastro é feito pela internet. O procedimento deve ser realizado todos os anos após o encerramento do período do vazio sanitário.