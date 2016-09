Produtores se preocupam com mudanças na destinação de recursos

A destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) está preocupando o setor produtivo devido a uma possível mudança desta destinação do imposto que é cobrado e busca melhorias nas rodovias do estado.





Divulgação/Famasul Os valores arrecadados poderão ser utilizados em projetos que não estão ligados ao meio rural

Com a aprovação da Assembleia Legislativa, os valores arrecadados poderão ser utilizados em projetos que não estão diretamente ligados ao meio rural, porém a discussão gira em torno da não consulta sobre a mudança com os produtores rurais e entidades representativas do agro.



A justificativa para a consulta dos agricultores é pelo fato de o assunto envolve muito dos problemas de logística de transporte, da produção e insumos até as propriedades, o que pode comprometer a competitividade dos produtores ressaltando as deficiências enfrentadas na produtividade, geração de emprego e renda do estado.



O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, observa que as mudanças afetam negativamente o setor produtivo. “Fomos surpreendidos com essa possibilidade que modifica a distribuição e aplicação dos recursos oriundos do Fundersul, porque será uma alteração de finalidade. A Famasul não concorda e acredita não ser justo que, mais uma vez, o setor seja prejudicado”.



O governador, Reinaldo Azambuja, receberá o texto para que seja feita a sanção, mas a Famasul espera que essa decisão seja tomada com cuidado e sensibilidade pelo setor que é responsável pela manutenção dos resultados econômicos positivos de MS.



“Se não bastassem as dificuldades enfrentadas pela agropecuária estadual, no que diz respeito à deficiência logística, incide sobre a sua produção uma carga tributária muito alta, principalmente se comparada à situação dos principais estados e países concorrentes”, finaliza.