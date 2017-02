Produtores intensificam produção de corte de milha para silagem

Divulgação/Assessoria Aprosoja Após 21 dias, o alimento está pronto e pode ser consumido pelos animais

Agricultores do município de Segredo intensificaram os serviços de corte do milho para a produção de silagem. Com o objetivo de estocar alimento de boa qualidade para os animais, principalmente para o período de inverno e mudança de estações, quando a oferta de pastagens perenes ou cultivadas é menor.



A atividade também recebe apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, que cede maquinários, como trator agrícola, ensiladeira, carreta Agrícola Basculante e operadora, o que tem sido fundamental, principalmente para os pequenos agricultores. A equipe do Escritório da Emater/RS-Ascar está acompanhando e orientando os agricultores para obterem melhores resultados com esta prática.



Quanto à armazenagem, Feron aconselha estocar a matéria-prima em silos trincheira, feitos de concreto. Segundo ele, além de melhorar a compactação, a estrutura impede a entrada de ar quando o silo é aberto para iniciar o trato dos animais, reduzindo assim as chances da silagem apodrecer ou azedar.



Após 21 dias, o alimento está pronto e pode ser consumido pelos animais, sendo que o tempo de conservação pode chegar a três anos. A quantidade a ser tratada para vacas leiteiras, por exemplo, é de 10 a 25 quilos por dia, tendo por complemento ração e pasto verde. Quanto à produtividade por hectare, esta varia entre 30 a 50 toneladas, dependendo da qualidade das sementes, adubação de manutenção e cobertura, manejo das ervas daninhas e condições meteorológicas.



A família do agricultor Laercio Dallanora é uma das que investe na produção de silagem de milho para garantir a alimentação dos animais no período do vazio forrageiro. Na propriedade da família, localizada na Linha Medianeira, existem atualmente 18 vacas em lactação, o que possibilita uma produção média diária de 306 litros, comercializados para a Cosuel.



De acordo com o secretário municipal da Agricultura, Eder Trevisan da Silva, a Prefeitura incentiva a produção de silagem através da patrulha agrícola. No município de Segredo, a produção leiteira abrange 26 produtores, sendo produzidos, em média, 3 mil litros de leite por dia.