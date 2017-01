Produtores de soja estão otimistas com as boas condições da lavoura

Divulgação Expectativa de produtividade é de 51,5 sc/ha, mesma média alcançada na safra 2015-2016

As lavouras de soja de Mato Grosso do Sul, nesta safra 2016/2017, apresentam condições bastante positivas, segundo levantamento da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul Associação Dos Produtores De Soja E Milho Do Estado De Mato Grosso (Aprosoja/MS)



Em Chapadão do Sul, tem produtor rural com expectativa de produtividade superior à média estadual projetada pela associação. Segundo a Aprosoja/MS, é esperada produtividade estadual de 51,5 sc/ha, mesma média alcançada na safra 2015/2016. Em relação à produção, estima-se colher 7,8 milhões de toneladas em uma área de 2,5 milhões de hectares neste ciclo 2016/2017.